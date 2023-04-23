AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim otobüsüyle seyrederken, yanına gelen bir kız çocuğu, Millet İttifakı’na yönelik “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” dedi.







Kız çocuğuna, “Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyen Erdoğan, sarılarak, çocuğa 200 lira verdi.





Kılıçdaroğlu’nun yanlışlıkla bastığı seccade günlerce gündemden düşürülmemiş, Erdoğan kürsülerde seccadelerle görüntü vermişti.





Erdoğan’ın kız çocuğu ile yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük tepki çekti.







