Samanyolu Haber /Dünya / Seçimleri kaybedince kaçmıştı: Bolsonaro ABD'de fast food restoranında görüntülendi /04 Ocak 2023 16:54

Seçimleri kaybedince kaçmıştı: Bolsonaro ABD'de fast food restoranında görüntülendi

Brezilya'da son seçimleri kaybedince ABD'ye kaçan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, bir fast food zincirinde yemek yerken görüntülendi.

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Brezilya’da geçen yıl yapılan seçimleri kaybeden faşist eski devlet başkanı Jair Bolsonaro ABD'nin Florida'da eyaletinde bir fast food zincirinde kızarmış tavuk yerken görüntülendi. Bolsonaro’nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Jair Bolsonaro, kendisine desteğin yoğun olduğu Florida'nın Orlando kentinde kalıyor. 

Görev süresinde aldığı kararlar dolayısıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile yakın ilişki kurmuştu. Trump da Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra Florida’da yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Bolsonaro’nun destekçileriyle bir araya geldiği görülüyor. Bolsonaro’nun ünlü sporcu Jose Aldo da Silva’nın lüks evinde kaldığı açıklandı. 

Bolsonaro'nun Brezilya'ya ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
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