Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker cephesinden yeni iddia: Zehra Taşkesenlioğlu hastaneye kaldırıldı /28 Ağustos 2022 23:25

Sedat Peker cephesinden yeni iddia: Zehra Taşkesenlioğlu hastaneye kaldırıldı

Sedat Peker'in basın danışma olarak bilinen Emre Olur'un hesabından rüşvet iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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Sedat Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarına bir yenisini ekledi. Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur’un hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu'nun hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Paylaşımda, "Hastaneye kaldırıldığınız söyleniyor, sağlık sorunlarınızdan dolayı partiden affınızı isteyecekmişsiniz(!) Durum nedir?" ifadeleri yer aldı.

Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Öte yandan Taşkesennlioğlu'na ait olduğu iddia edilen bir video paylaşarak boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban'ı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.
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