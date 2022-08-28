Sedat Peker cephesinden yeni iddia: Zehra Taşkesenlioğlu hastaneye kaldırıldı

Paylaşımda, "Hastaneye kaldırıldığınız söyleniyor, sağlık sorunlarınızdan dolayı partiden affınızı isteyecekmişsiniz(!) Durum nedir?" ifadeleri yer aldı.





Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.





Öte yandan Taşkesennlioğlu'na ait olduğu iddia edilen bir video paylaşarak boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban'ı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.