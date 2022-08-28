Samanyolu Haber /Dünya / Hollandalı 3 komando, ABD'de otel önünde vuruldu /28 Ağustos 2022 23:30

Hollandalı 3 komando, ABD'de otel önünde vuruldu

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gecesi ABD’ye eğitime giden Hollandalı 3 komandonun kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

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ABD’de açılan ateş sonucu Hollandalı komandolar vuruldu. Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gecesi ABD’nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis'e eğitime giden Hollandalı 3 komandonun kaldıkları otelin önünde açılan ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

Komandolardan 1’inin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edilen açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.

Bir polis memurunun basına verdiği demeçte, "Şu anda açıklamaya hazır olduğumuz bilgi, bunun otel içinde meydana gelen bir şey olmadığı. Başka bir yerde olduğuna inandığımız daha önceki bir kavgaydı. Hampton'ın içinde olmadı, asıl olay dışarıdaydı" ifadelerini kullandı.
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