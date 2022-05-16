Sedat Peker’den Cahit Özkan paylaşımı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla AKP iktidarının suç örgütleriyle olan kirli ilişkilerini ifşa eden Sedat Peker, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkındaki bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.







AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 15 Temmuz’un finansörü olduğunu belirterek, ‘‘Biz buna inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu.’’ ifadelerini kullanmış, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını yapmıştı.





Peker’in basın danışmanı Emre Olur, bugün yaptığı paylaşımında Cahit Özkan’ın AKP’de krize neden olan BAE ilişkin açıklamalarını hangi soru üzerine yaptığına dikkat çekti.





Olur, “Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan’ın ‘BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?’ sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.













Sedat Peker ise, Emre Olur’un bu paylaşımını retweet etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Sedat Peker’e ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirmişti.