AB’yi daha yüksek enflasyon, daha düşük büyüme bekliyor

Avrupa Komisyonu pazartesi günü Avrupa ekonomisine dair yeni tahminlerini duyurdu. Komisyon, Ukrayna’daki savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesi için bu yılki yıllık büyüme beklentisini yüzde 4’ten yüzde 2.7’ye çekti. Daha önceki enflasyon tahminleri ise yüzde 3-4 bandında olan Avrupa Komisyonu, savaşın ardından Euro bölgesi için yüzde 6.1, AB için yüzde 6.8 oranlarında enflasyon öngörüyor. İşsizlik oranının Covid-19 pandemisinin ardından azalmaya devam ederek AB’de yüzde 6.7, Euro bölgesinde yüzde 7.3 olacağı belirtiliyor.







2023 yılı için ise Avrupa Komisyonu, büyüme oranı beklentisini 2.7’den 2.3’e düşürdü. Enflasyonun 2023’te de Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin üzerinde olması fakat 2022 yılına oranla ciddi bir şekilde düşerek Euro bölgesinde yüzde 2.7, AB genelinde ise 3.2 seviyelerinde olması öngörülüyor. Yeni yıl için belirtilen işsizlik oranları ise AB genelinde yüzde 6.5, avro bölgesinde yüzde 7.





Daha kötü senaryolar mümkün





Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni, yapılan tahminlerin Ukrayna’daki savaşın nasıl gelişeceğine fazlasıyla bağlı olduğunu belirterek yüksek belirsizlik ve risklere vurgu yaptı. “Büyümenin bugün tahmin ettiğimizden daha düşük ve enflasyonun daha yüksek olabileceği başka senaryolar da mümkün” dedi. Avrupa Komisyonu, AB’nin Rusya’nın olası bir gaz kesintisi ile karşılaşması durumunda büyümenin bu yıl için 2.5 puan, 2023’te ise 1 puan daha negatif yönde etkilenebileceğini açıkladı. Olası gaz kesintisinin AB’de enflasyonu fazladan bu yıl yüzde 3 gelecek yıl ise yüzde 1 puan daha artırabileceğini duyurdu. AB’deki enflasyon oranı geçtiğimiz ay para birliğinin sağlanmasının ardından en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 7.5’i görmüştü.





AB üyesi ülkelerin büyüme ve enflasyon oranlarında bakıldığında ise ortaya karışık bir tablo çıkıyor. Rusya’ya daha az bağımlı olan ve enerji fiyatlarındaki artıştan en az etkilenen İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde AB ortalamasının üzerinde bir büyüme beklenirken Almanya’nın büyüme oranının daha önceki tahminlere kıyasla yüzde 2 düşerek 1.6 olması bekleniyor. İtalya’nın büyüme oranının ise yüzde 4.1’den yüzde 2.4’e düşeceği öngörülüyor.