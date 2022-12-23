Sedat Peker 'helalleşme'yi şimdi de 'imkansız' bir şarta bağladı

Peker'in çevresindekilere, "Bunun için muhalefetin çaba sarf etmesi gerek. Tecrit kalkarsa sözümü tutacağımı herkes görecek. Ölsem bile” dediği aktarıldı.





YAN ÇİZME Mİ?







Peker, daha önce 'helalleşme videosu' için herhangi bir şart öne sürmemiş ve hayatı pahasına bunu yayınlayacağını söylemişti. Peker'in şimdi 'tecritin kalkması' gibi bir şart öne sürmesi yan çizmek olarak algılandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, dijital tecritin kalkması durumunda 'helalleşme videosu' sözünü tutacağını ifade etti.halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, seçime iki ay kala yapacağını söylediği 'helalleşme videosu' ile ilgili konuştu.Üzerindeki dijital tecrit kalkmadan sosyal medya paylaşımları yapmasının mümkün olmadığını çevresindekilerine aktaran Peker’in "Ölsem bile sözümü tutacağım ama tabi bunun için tecridin kalkması gerek" dediği belirtildi.