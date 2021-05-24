Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker’in kardeşinin gözaltına alınma nedeni belli oldu /24 Mayıs 2021 20:40

Sedat Peker’in kardeşinin gözaltına alınma nedeni belli oldu

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemleri sürüyor. Atilla Peker'in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle de Olcay ile birlikte toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Sedat Peker organize suç örgütüne üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker’in Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, polis ekipleri tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in içerisinde olduğu araç, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.
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