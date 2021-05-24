Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, NATO ülkesine İHA satışı yapacak /24 Mayıs 2021 20:54

Türkiye, NATO ülkesine İHA satışı yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya İHA satışı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ''Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir'' ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Erdoğan, ''İHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir'' ifadelerine yer verdi.

'F-16 UÇAKLARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ'

Erdoğan, ''Kıymetli basın mensupları Polonya AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz'' dedi.

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