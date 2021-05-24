Samanyolu Haber /Sağlık / Koronada 7 bin 523 yeni vaka, 178 can kaybı /24 Mayıs 2021 21:25

Koronada 7 bin 523 yeni vaka, 178 can kaybı

Türkiye’de günlük koronavirüs vakaları açıklandı. Buna göre bir günde 7 bin 523 yeni vaka belirlendi.Son 24 saatte 216 bin 655 yeni test yapıldı.Yeni hasta sayısı ise 702 olarak belirlendi.Bir günde salgın nedeniyle 178 kişi daha hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Mayıs Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 7 binin üzerinde...

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.Bugün 216 bin 655 test yapıldı. Semptom gösteren 702 kişiyle birlikte toplam 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

178 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 178 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 446’ya yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 10 bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316’ya yükseldi.Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 745 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mayıs verilerine göre, 2180 bin 291 test yapılırken semptom gösteren 710 hastayla birlikte 7 bin 839 yeni vaka tespit edilmişti. 197 kişi hayatını kaybederken 11 bin 202 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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