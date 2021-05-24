Samanyolu Haber /Dünya / İran cephesinden yeni 'nükleer' açıklaması geldi /24 Mayıs 2021 21:52

İran cephesinden yeni 'nükleer' açıklaması geldi

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi tarafından yapılan açıklamada "Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ABD'den olumlu belirtiler var." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, Viyana müzakerelerinin henüz sonuçlanmadığını fakat ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi konusunda olumlu belirtiler olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ABD'den olumlu belirtiler var" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 4+1 ülkeleri arasındaki (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken, İran ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi konusunda olumlu belirtiler olduğunu açıkladı. Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık yapan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda taahhütlerini uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Erakçi, "ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde biz de İran olarak yaptırımların kaldırılmasını test ettikten sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize dönmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Viyana müzakerelerinin henüz sonuçlanmadığını belirten Erakçi, "Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ABD'den olumlu belirtiler var" dedi.

İran, uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeye devam ediyor
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise yaptığı açıklamada, uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirme işlemine devam ettiklerini ve yüzde 60 zenginleştirme işleminden 2,5 kilogram stok elde ettiklerini kaydetti. Tahran yönetiminin uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirme işlemini askıya aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Salihi, "Yüzde 60, 20 ve 5 seviyelerinde uranyum zenginleştirme işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zenginleştirme çalışmaları sonucu elde edilen uranyum stoklarına da değinen Salihi, "Yüzde 20 uranyum zenginleştirme işleminden 90 kilogramın üzerinde, yüzde 60 zenginleştirmeden 2,5 kilogram ve yüzde 5 zenginleştirmeden 5 tonun üzerinde üretim stokuna sahibiz. Yüzde 20 uranyum zenginleştirme işlemi, meclisin aldığı karar doğrultusunda 1 yıl içerisinde 120 kilogram olacak. Biz 90 kilogramın üzerine 4 ay içerisinde ulaştık" dedi.
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