Sedat Peker, kendisine dava açan savcının kapattığı ‘kritik davayı’ açıkladı

Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde 29 Aralık'ta yargılanacağı davaya ilişkin paylaşımlarda bulunmuş, davanın iddianamesini hazırlayan savcı Alim Yaşar hakkında çarpıcı iddialar öne sürmüştü.





Peker, Yaşar'ın daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Peker'in “SİLAHLANIN” çağrısına ilişkin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdiğini öne sürmüş, söz konusu suç duyurusu için Yaşar'a verdiği ifadeye ilişkin de yazmıştı.





Peker avukatı Ersan Barkın'ın da şahit olduğunu belirttiği paylaşımında, ifade verdiği sırada Yaşar'ın kendisine 'devletten talimat' ilettiğini öne sürmüş, ''Savcı Alim Yaşar tarafından ifadeye davet edildim. Savcı Bey, avukatım Sayın Ersan Barkın da varken ifademi aldı. Keyifle geçen ifade faslından sonra Savcı Bey “Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu Başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir. SİLAHLANIN” çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamamı, sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi'' diye yazmıştı.





PEKER'DEN YENİ İDDİALAR





Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından Alim Yaşar hakkında yeni iddialarda bulundu.





Yaşar'ın Halk Bankası'nın üst düzey yöneticilerinin euro 7 lirayken 4 liradan satış yapmalarına ilişkin davada takipsizlik kararı verdiğini öne süren Peker, ''Devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin'' ifadelerini kullandı.





''DOLARIN 11.5 OLMASINDA SENİN VERDİĞİN KARARIN PAYI BÜYÜK''





Yaşar'ın Halk Bankası davasında verdiği takipsizlik kararını eleştiren Peker, ayrıca, ''Bana açtığın davanın hesabını devran döndüğü zaman hem Devletimize hem de Milletimize verebileceğimi biliyorum. Euro 7 TL iken 4 TL’ye satılmasının suç olduğunu vatan hainleri bile bilir. Sen koskoca Cumhuriyet Savcısı olacaksın ve bunu bilmeyeceksin. Yazık, çok yazık'' diye yazdı.





''Bugün doların 11,5 TL olmasında senin verdiğin takipsizlik kararının payı büyük'' ifadelerini kullanan organize suç örgütü lideri, ''Senin gibi Savcılardan aldıkları cesaret ile ne de olsa bize bir şey olmaz diyorlar. Yokluktan intihar eden gariplerin günahını ve vebalini nasıl ödeyeceksin?'' dedi.





İKTİDARA YÜKLENDİ





Peker, paylaşımlarının sonunda Yaşar üzerinden hükümete de yüklendi.





Peker, ''Seni tetikçi olarak kullanan iktidar sahipleri tövbe seansları yapıyorlarmış. Lütfen onlara söyle, sizin tövbeniz çalacak para görene kadardır. Azıtmış ...nun tövbesi tutmaz derler. Halkın çalınan milyarlarca eurosuna takipsizlik kararı verip onları kurtaran bir savcının beni suçlaması bana şeref'' ifadelerini kullandı.