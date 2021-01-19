Sedat Peker Makedonya'da gözaltına alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları veren, muhalefet partilerinin liderlerini "Kan banyosu yaptıracağız." diyerek tehdit eden suç örgütü lideri Sedat Peker bir süredir Makedonya'da ikamet ediyordu.





Uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarının hedefindeki Sedat Peker'in Makendoya'da yerel suç çeteleriyle bağlantı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle sınır dışı edildiği ve Kosova'ya gönderildiği iddia edildi.





Makedonya’da yayın haber internet sitelerinde yer alan haberde ise, “Polis, Türkiye’ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti.” denildi.





İLK HABERİ AHMET DÖNMEZ VERDİ





Gazeteci Ahmet Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sedat Peker’in dün Makedonya’da tutuklandığı ve Kosova üzerinden Türkiye’ye iade edileceği yönünde haberler var. Gelen bilgilere göre şu anda Üsküp’te polis merkezinde tutuluyor. Peker’in Türkiye’nin iade talebi ile gözaltına alındığı belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.