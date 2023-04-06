Sedat Peker sessizliğini bozdu ama...

AVUKATI NE DEMİŞTİ?





Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan ve Birleşik arap Emirlikleri (BAE) tarafından sosyal medya kısıtlaması getirilen Sedat Peker, avukatı Ersan Barkın'ın, "Bu tecrittin kaldırılması durumunda Sedat Peker söz verdiği içerikten öte açıklamalar yapma kararlılığında" açıklamasının ardından sessizliğini retweet ile bozdu. Peker, bir Twitter kullanıcısının "Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor" paylaşımını retweet yaptı.Bir Twitter kullanıcısı "Muhalefetin ne yapıp edip Sedat Peker’i konuşturması gerekiyor. Bu sürecin akabinde kendisi itirafçı statüsünde ülkemize getirtilerek adil şekilde yargılanmalı. Kendisinin ve ailesinin can güvenliği sağlanmalı." paylaşımında bulundu.Bu paylaşımı retweet eden Peker, retweetini bir süre sonra geri çekti.Geçen günlerde Peker'in avukatı Ersan Barkın, TELE1'de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programında şunları ifade etmişti:"Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu açıklamayı bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz. Ama seçime kadar, iktidara alternatif olanların çaba göstermesi ve tecrit koşullarının kaldırılması halinde Sedat Peker söz verdiği açıklamaları, söz verdiği içerikten çok daha öte açıklama kararlılığındadır."