Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den aylar sonra İnstagram'da ilk mesaj /31 Mayıs 2022 15:38

Sedat Peker'den aylar sonra İnstagram'da ilk mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve sosyal medyadaki her bir paylaşımı büyük merak uyandıran suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

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Youtube üzerinden yayınladığı videolarla ve attığı tweetlerle Türkiye’nin gündeminden aylarca düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ve eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Sedat Peker, paylaşımlarının altına "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

Özge Peker ise Sedat Peker'in paylaşımının altına "Seninle her şeye varım ben" yorumunda bulundu.


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