Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt /20 Kasım 2023 10:12

Sedat Peker'den 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'ye döneceği ve tarihin belli olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiayı ortaya atan Gazeteci Talat Atilla Peker’in 2 ay içinde Türkiye’ye getirileceğini öne sürmüştü. Peker'den son olarak bu iddialara yanıt geldi.

SHABER3.COM

Geçen yıllarda YouTube kanalında yaptığı yayınlarla Türkiye’de mafya-devlet-siyaset-medya ve iş dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı.
Yer altı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Peker hakkında gazeteci Talat Atilla çarpıcı bir iddia ortaya attı. Atilla, Sedat Peker’in yakın bir zamanda Türkiye’ye getirileceğini iddia ettiği bir köşe yazısı kaleme almıştı.
Atilla, "Bir kesimin nefret ikonu, başka bir kesimin kahraman ilan ettiği yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye getirileceğine dair birden fazla kaynaktan bilgiye ulaştım. Aldığım bilgilere göre Peker, 2 ay içinde Türkiye'ye getirilecek" iddiasında bulunmuştu.

PEKER'DEN O İDDİALARA YANIT
Son olarak Peker, 'Türkiye'ye döneceği' iddialarına yanıt verdi.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Peker, "Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum" dedi.
Peker şu ifadeleri kullandı:
"Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker'den 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:32