Sedat Peker'den 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt

Geçen yıllarda YouTube kanalında yaptığı yayınlarla Türkiye’de mafya-devlet-siyaset-medya ve iş dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili gündem yaratan iddialarda bulunan, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı.

Yer altı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Peker hakkında gazeteci Talat Atilla çarpıcı bir iddia ortaya attı. Atilla, Sedat Peker’in yakın bir zamanda Türkiye’ye getirileceğini iddia ettiği bir köşe yazısı kaleme almıştı.



Atilla, "Bir kesimin nefret ikonu, başka bir kesimin kahraman ilan ettiği yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye getirileceğine dair birden fazla kaynaktan bilgiye ulaştım. Aldığım bilgilere göre Peker, 2 ay içinde Türkiye'ye getirilecek" iddiasında bulunmuştu.







PEKER'DEN O İDDİALARA YANIT

Son olarak Peker, 'Türkiye'ye döneceği' iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Peker, "Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum" dedi.



Peker şu ifadeleri kullandı:



"Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da, çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum."

