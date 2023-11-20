Eski ABD First Lady'si Rosalynn Carter hayatını kaybetti

Açıklamada, Georgia eyaletinde "Ailesinin yanında huzur içinde hayatını kaybetti" denildi.

Carter'a demans teşhisi konulmuş ve geçen cuma evinde özel bakıma alınmıştı. Ölüm haberi bundan iki gün sonra geldi.

Çiftin, Jack, Chip, Jeff ve Amy adlı 4 çocuğu ile 11 torunu ve 14 torununun çocuğu bulunuyor.

ROSALYNN CARTER KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ





99 yaşındaki eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, eşinin ölümünün ardından, "Rosalynn, başardığım her şeyde benimle eşit paya sahipti. İhtiyacım olduğunda bana rehberlik etti ve cesaret verdi" dedi.





Carter çifti, 1946 yılında Jimmy Carter 21, Rosalynn ise 18 yaşındayken evlenerek en uzun süre evli kalan başkanlık çifti olmuştu. Jimmy Carter, tek dönemlik başkanlığı 1981'de sona erdikten sonra, Rosalyn Carter kar amacı gütmeyen Carter Vakfı ve Habitat for Humanity hayır kurumunun bir parçası olarak önemli rol oynadı.











Jimmy Carter 2015 yılında verdiği bir demeçte "Yaptığım en iyi şey Rosalynn ile evlenmekti. Bu benim hayatımın zirvesidir" demişti.





1977'de Washington'a gelmeden önce alçakgönüllü ve sessiz biri olarak görülen Rosalynn Carter, etkili bir konuşmacı, kampanyacı ve aktivist olarak kendini geliştirdi.





Beyaz Saray yıllarında ve sonrasında akıl hastalıkları konusunda yoğun şekilde çalıştı.





First Lady, eşinin başkanlığı süresince kabine toplantılarına ve siyasi strateji tartışmalarına gözlemci olarak katılması için sık sık davet edilirdi. Jimmy Carter 1978 yılındaki bir röportajında çok gizli bilgiler dışında neredeyse her şeyi eşiyle paylaştığını söylemiş; "Bence o Amerikan halkının bilincini ve tutumlarını belki de benden daha iyi anlıyor" demişti.





First Lady aynı zamanda Latin Amerika'ya önemli resmi görevlerle gönderildi ve kadınlara yasalar önünde eşit muamele edilmesini sağlamak amacıyla ABD Anayasası'nda yapılan Eşit Haklar Değişikliği'nin onaylanması için yürütülen kampanyanın parçası oldu.





İslam devriminden sonra Amerikalı diplomatların Tahran'da esir tutulduğu İran rehine krizi, Carter'ın yeniden seçilmek istediği dönemde meydana geldi. Kriz, açmazı çözmeye çalışırken kampanya yapmaktan kaçındığı için ikinci dönem seçilememesinde rol oynadı.





Bu süre zarfında Rosalynn Carter 44 günlük bir tur sırasında 34 eyalette 112 şehirde konuşmalar yaparak kocasına destek olmaya çalıştı. Konuşmaları ve kalabalığın içine girmesi, Carter'ın 1980 önseçimlerinde Demokrat rakibi Ted Kennedy'yi yenmesine yardımcı oldu, ancak Carter genel seçimlerde ezici bir çoğunlukla Reagan'a yenildi.





Eleanor Rosalynn Smith 18 Ağustos 1927'de Plains'de Edgar ve Alice Smith çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 7 Temmuz 1946'da Carter ile evlendi. Çiftin dört çocuğu oldu.





Akıl sağlığı sorunlarına olan ilgisi 1970'lerin başında, kocasının valilik kampanyasına yardım ederken, memleketi Georgia'daki sorunun derinliğini ve insanların bu konuda konuşmaktaki isteksizliğini fark etmesiyle başladı.





Eyaletin First Lady'si olarak, akıl hastalarına yönelik hizmetleri iyileştirmek üzere kurulan valilik komisyonunun bir üyesiydi.





Beyaz Saray'da, Başkan'ın Ruh Sağlığı Komisyonu'nun onursal başkanı oldu ve 1980'de yerel ruh sağlığı merkezlerine fon sağlanmasına yardımcı olan yasanın geçmesinde kilit rol oynadı.





Washington'dan ayrıldıktan sonra çalışmalarını 1982'de Atlanta'da kurdukları özel, kar amacı gütmeyen bir kurum olan Carter Vakfı aracılığıyla sürdürdü. Ruh sağlığı, erken çocukluk dönemi aşılamaları, insan hakları, çatışma çözümü ve kentsel toplulukların güçlendirilmesi konularında savunuculuk yapmaya devam etti.





1998 yılında yazdığı "Akıl Hastası Birine Yardım Etmek" adlı kitabı hakkında konuşan Carter, akıl hastalarının ayrımcılıktan kurtulacağı günü özlemle beklediğini söyledi.





Carter'lar Washington'dan sonraki yıllarında da Habitat For Humanity yardım kuruluşunun kilit isimlerindendi ve muhtaç aileler için evler inşa edilmesine yardımcı oldular. Bu insani çabaları 2002 yılında Jimmy Carter'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesiyle taçlandırıldı.





Ödülü kazandığını öğrendiği gün Plains'te yaptığı bir konuşmada gözleri dolan Jimmy Carter, "Yaptığım her şeyin bir parçası olan Rosalynn'e özellikle minnettarım" dedi.





Rosalynn Carter, otobiyografisi "First Lady From Plains "i 1984 yılında yayınladı ve üç kitap daha yazdı. 2001 yılında Ulusal Kadınlar Onur Listesi'ne dahil edildi.