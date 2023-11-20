Samanyolu Haber /Dünya / Napolyon'un imzalı şapkası rekor fiyata satıldı /20 Kasım 2023 10:50

Napolyon'un imzalı şapkası rekor fiyata satıldı

Paris'in güneyindeki Fontainebleau'da bulunan müzayede evi, nihai fiyatın 600.000 ila 800.000 euroluk tahminin iki katından fazla ve rezerv fiyatın yaklaşık dört katı olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Fransa'nın eski İmparatoru Napolyon Bonapart'ın imzalı şapkası rekor fiyata alıcı buldu.

1.932 milyon euroya satın alınan şapka, aynı müzayede evi tarafından 2014'te 1.884 milyon euroya satılan bir önceki Napolyon şapkasının rekorunu da kırmış oldu.

Bicorne olarak bilinen şapka siyah renklerde ve Fransız bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı amblemli.

Müzayede evinden Jean-Pierre Osenat, şapkanın "dünyanın dört bir yanından" koleksiyoncuların ilgisini çektiğini söyledi ve nihai alıcının kimliğini ya da uyruğunu vermeyi reddetti.

Paris'in güneyindeki Fontainebleau'da bulunan müzayede evi, nihai fiyatın 600.000 ila 800.000 euroluk tahminin iki katından fazla ve rezerv fiyatın yaklaşık dört katı olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 120 şapkanın çoğu kayıp

Napolyon'un toplamda 120 civarında şapkaya sahip olduğuna inanılıyor, bunların çoğu ise artık kayıp.

Müzayede evine göre Napolyon bu özel şapkayı 1808'den 1815'e kadar süren imparatorluk döneminin ortalarına doğru takmıştı.

Napolyon, o dönemdeki diğer birçok insanın aksine şapkasını yana doğru takıyor ve bu da ona savaşta birlikleri tarafından kolayca fark edilen belirgin bir siluet kazandırıyordu.

Napolyon, Fransız Devrimi sırasında öne çıkarak devrimci savaşlarda kilit bir figür haline geldi. 1804 yılında imparator olarak taç giydi.

Waterloo'da İngiliz ve Prusya kuvvetlerine karşı savaşı kaybettikten sonra 1815'te sürgüne gönderildi. Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helena adasında 1821 yılında hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Napolyon'un imzalı şapkası rekor fiyata satıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:26