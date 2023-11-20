Napolyon'un imzalı şapkası rekor fiyata satıldı

Fransa'nın eski İmparatoru Napolyon Bonapart'ın imzalı şapkası rekor fiyata alıcı buldu.



1.932 milyon euroya satın alınan şapka, aynı müzayede evi tarafından 2014'te 1.884 milyon euroya satılan bir önceki Napolyon şapkasının rekorunu da kırmış oldu.



Bicorne olarak bilinen şapka siyah renklerde ve Fransız bayrağının renkleri olan mavi-beyaz-kırmızı amblemli.



Müzayede evinden Jean-Pierre Osenat, şapkanın "dünyanın dört bir yanından" koleksiyoncuların ilgisini çektiğini söyledi ve nihai alıcının kimliğini ya da uyruğunu vermeyi reddetti.



Paris'in güneyindeki Fontainebleau'da bulunan müzayede evi, nihai fiyatın 600.000 ila 800.000 euroluk tahminin iki katından fazla ve rezerv fiyatın yaklaşık dört katı olduğunu duyurdu.



Yaklaşık 120 şapkanın çoğu kayıp



Napolyon'un toplamda 120 civarında şapkaya sahip olduğuna inanılıyor, bunların çoğu ise artık kayıp.



Müzayede evine göre Napolyon bu özel şapkayı 1808'den 1815'e kadar süren imparatorluk döneminin ortalarına doğru takmıştı.



Napolyon, o dönemdeki diğer birçok insanın aksine şapkasını yana doğru takıyor ve bu da ona savaşta birlikleri tarafından kolayca fark edilen belirgin bir siluet kazandırıyordu.



Napolyon, Fransız Devrimi sırasında öne çıkarak devrimci savaşlarda kilit bir figür haline geldi. 1804 yılında imparator olarak taç giydi.



Waterloo'da İngiliz ve Prusya kuvvetlerine karşı savaşı kaybettikten sonra 1815'te sürgüne gönderildi. Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helena adasında 1821 yılında hayatını kaybetti.