Fransa Gazze'ye yardım gemisi gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada Dixmude'un "hafta başında yola çıkacağı ve önümüzdeki günlerde Mısır'a varacağı" belirtildi.



Hafta başında 10 tondan fazla tıbbi malzeme taşıyacak bir charter uçuşu da planlanıyor. Macron da sosyal medya platformu X'te, bu hava kuvvetleri uçağının özellikle her biri yaklaşık 500 ağır yaralıyı tedavi edecek iki mobil sağlık istasyonu taşıyacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Fransa’nın ayrıca 23 ve 30 Kasım tarihlerinde Avrupa'nın yardım çalışmalarına tıbbi ekipmanla katkıda bulunacağı kaydedildi.



Açıklamada, "Fransa, Gazze Şeridi'nden acil bakıma ihtiyaç duyan yaralı ve hasta çocukların, hastanelerine tahliyesine katkıda bulunmak üzere tüm imkanlarını seferber etmekte" ifadeleri de yer aldı.



Cumhurbaşkanı Macron X'teki açıklamasında, "yararlı ve gerekli olması halinde" 50 kadar çocuğun Fransa'daki hastanelerde tedavi edilmek üzere uçurulabileceğini söyledi.



Macron Pazar günü ayrıca Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakereler hakkında görüştü.



Macron'un ofisinden yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı ve Mısırlı mevkidaşı "Gazze'ye giren yardım TIRlarının sayısının arttırılması ve insani yardım ulaştırılması ve yaralıların tedavi edilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği" konusunda mutabık kaldı.



Macron, Netanyahu'ya Gazze'de "çok fazla sivil kayıp" olduğunu söyledi



Macron, bugün ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.



Macron Netanyahu'ya, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta "çok fazla sivil kayıp" olduğunu söyledi.



Ülkesi İsrail'in sıkı bir müttefiki olan Macron, Netanyahu'ya "teröristleri halktan ayırmanın mutlak gerekliliğini" ve " resmi bir ateşkes anlaşmasıyşa sonuçlanacak acil bir insani ateşkesin sağlanmasının önemini" hatırlattı.



Macron Netanyahu'ya, Batı Şeria'da "Filistinli sivillere yönelik şiddetin tırmanmasından büyük endişe duyduğunu" söyledi ve sükunet çağrısında bulundu.



Abbas'a "Hamas'ı kına" mesajı



Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede de, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik şiddeti kınadı.



Macron ayrıca Abbas'a "Filistin Yönetimi ve bölgedeki tüm ülkelerin 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kesin bir dille ve büyük bir kararlılıkla kınamaları gerektiğini" söyledi.



Ramallah'taki sağlık bakanlığına göre İsrail askerleri ve yerleşimciler savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da 200'den fazla Filistinli'yi öldürdü.