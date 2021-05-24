Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den yayın sırasında Soylu'ya soru /24 Mayıs 2021 22:20

Sedat Peker'den yayın sırasında Soylu'ya soru

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki programı sırasında bir tweet atarak "Senin cumhurbaşkanı, Tolga Ağar'ın da içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk naklen yayınına çıkmasıyla ilgili paylaşımlar yapan Sedat Peker, Süleyman Soylu ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Peker'in videolarda konuşurken nisan ayını işaret etmesi akla geldi.

Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu hedef alarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"süslü sülü; senin cumhurbaşkanı, tolga ağarın da içişleri bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projenizden bahsetsene.


Sedat Peker, nisan ayıyla ilgili şunları söylemişti:

"Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Bunun sebebi devlet büyüklerimizin içinde bulunduğumuz nisan ayında ülkede birçok şeyin değişeceğini, bana yapılan haksızlıkların ise telafi edilerek Türkiye’ye davet edileceğimi söylemeleriydi.
 
Kamuoyunda derin devlet başı olarak simgelenen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar.

Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum."
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