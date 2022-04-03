Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in danışmanı duyurdu: 'Gelenek bozulmadı' /03 Nisan 2022 12:33

Sedat Peker'in danışmanı duyurdu: 'Gelenek bozulmadı'

Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur "Sedat Peker tarafından on binlerce aileye hediye olarak hazırlanan ramazan iaşesi kolileri yola çıktı" paylaşımını yaptı.

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Hakkında suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlanan ve bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayınladığı ifşaat videolarıyla geçen yıl mayıs ayında gündeme oturan Seder Peker, bir süredir herhangi bir açıklamada bulunmuyordu.

 BAE yönetiminin konuşmasını yasakladığı ve konuşursa Türkiye'ye iade edileceğinin kendisine bildirildiği iddia edilen Peker'in, on binlerce aileye ulaştırmak üzere ramazan kolisi hazırlattığı öne sürüldü. Kendisini Peker'in basın sorumlusu olarak tanıtan Emre Olur, kolilerin ihtiyaç sahiplerine götürüldüğünü, "Gelenek bozulmadı" diye duyurdu.

"GELENEK BOZULMADI"

 Bir grubun, üzerinde, "Peker Şirketler Grubu Ramazan İaşesi" yazan kolileri taşıyan tırın önündeki fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Olur, şunları ifade etti:

 "Gelenek bozulmadı. Sn. Reis Sedat PEKER tarafından on binlerce aileye hediye olarak hazırlanan ramazan iaşesi kolileri yola çıktı. Birkaç kez yardımları götüren arkadaşları gözaltına almışlardı. Merak edilen ise bu sefer yardım götüren arkadaşları gözaltına alıp almayacakları…"




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