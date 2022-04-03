Ünlü anketçi muhalefeti uyardı: Erdoğan'ın şapkasında daha çok tavşan var

Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kazanma makinesi olduğunu söyleyerek, "Yani ekonomiyi kötü yönetti öyleyse hükümeti bu adamın elinden alırız gibi bir hayal görüyorsa muhalefet bu tam bir ham hayaldir." dedi.







Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Artı Gerçek'ten Alin Ozinian'a konuşan Sencar, şunları söyledi:







"ERDOĞAN SEÇİM KAZANMA MAKİNESİDİR"





Sencar, seçimlere ve iktidar ile muhalefetin dinamiklerine ilişkin olarak, "Erdoğan gibi zor bir rakibi olan bir ekibin, çalışmalarının da zorlu olması gerekir. Erdoğan, zor bir ekiptir. Güçlü bir ekiptir. Ekonomiyi yönetemedi ama seçimleri çok iyi yönetir. O bir seçim kazanma makinesidir. Yani ekonomiyi kötü yönetti öyleyse hükümeti bu adamın elinden alırız gibi bir hayal görüyorsa muhalefet bu tam bir ham hayaldir. Dolayısı ile çok iyi tartışmaları lazım. Veriye dayalı kararlar vermeleri lazım. Bunu yapabilecekler mi, yaparlar mı, doğrusu yaşayıp göreceğiz" dedi.





"ARABANIN FARI KARŞISINDAKİ TAVŞANA DÖNECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"





"Kararsızlardaki 12.5 puanlık Cumhur İttifakı kökenli seçmenin tavrı seçimin kaderini belirleyecek. Bunu çok iyi yönetmeleri lazım. Şu ana kadarki çalışmaları iyi götürüyorlar kanımca. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama şu ana kadar bildiğimiz kamuoyuna yansıyan çalışmalardan hareketle çok yavaş hareket ettiklerini, bir baskın seçim karşısında arabanın farı karşısındaki tavşana döneceklerini düşünüyorum.





"ERDOĞAN'IN ŞAPKASINDA DAHA ÇOK TAVŞAN VAR"





Yani muhalefet bu seçim kanunu değişikliği ile seçimin artık zamanında yapılacağı gibi bir algıya kapılmış olabilir. Belki seçim kanununu bugünden değiştirmekle Erdoğan bunu yapmaya çalışıyor. Yani muhalefet seçimin Haziran 2023’te yapılacak diye düşünsün istiyor ama Erdoğan’ın şapkasında daha çok tavşan var. Ekim ayında, Kasım ayında bir baskın seçim olmayacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısı ile bir baskın seçim karşısında muhalefetin hazırlıklarını hızlı bir şekilde götürdüğü kanaatinde değilim."