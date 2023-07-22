Sedat Şahin de geleneği bozmadı: Tahliye olunca Bahçeli’yi ziyaret etti

BOLD MEDYA'da yer alan habere göre 8 yıldır İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve önceki gün tahliye edilen suç örgütü “Şahinler”in lideri Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.





MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Şahin’in ziyaretini, “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” notuyla sosyal medya hesabında duyurdu.MHP’nin girişimiyle çıkarılan af yasasıyla 2020 yılında tahliye olan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve 2021 yılında tahliye olan suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da tahliye edildikten hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ne giderek genel başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.