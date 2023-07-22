Samanyolu Haber /Politika / Sedat Şahin de geleneği bozmadı: Tahliye olunca Bahçeli’yi ziyaret etti /22 Temmuz 2023 20:27

Sedat Şahin de geleneği bozmadı: Tahliye olunca Bahçeli’yi ziyaret etti

Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın ardından önceki gün tahliye olan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin de geleneği bozmayıp MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre 8 yıldır İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve önceki gün tahliye edilen suç örgütü “Şahinler”in lideri Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

ZİYARETİ SEMİH YALÇIN DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Şahin’in ziyaretini, “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” notuyla sosyal medya hesabında duyurdu.

BAHÇELİ’Yİ DAHA ÖNCE DE ÇAKICI VE YILMAZ ZİYARET ETMİŞTİ

MHP’nin girişimiyle çıkarılan af yasasıyla 2020 yılında tahliye olan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve 2021 yılında tahliye olan suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da tahliye edildikten hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ne giderek genel başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.
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