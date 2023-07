CHP'de gergin belediye başkanları toplantısı

Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dahil 36 ismin mazeret bildirip katılmadığı aktarılırken, DW Türkçe'ye konuşan bir belediye başkanı, "Daha önceki toplantılar genelde güleryüzlü enerjisi olan bir ortamda geçerdi, bu toplantıda ortamda biraz gerginlik vardı" yorumunda bulundu.





DW'den Kıvanç El'in haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hafta içinde "değişim" çağrısı yapan isimlerin internete sızan "Zoom" toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki belediye başkanları toplantısında da gündemdeydi.CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları toplantısı, Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP'de "değişim talepleri" ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının tartışmaya açıldığı bir dönemde yapılan toplantıda çok sayıda belediye başkanı söz aldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koordinasyonunda geçtiğimiz hafta yapılan ve internete sızan, "değişim" talep eden isimlerin bir araya geldiği "Zoom" toplantısı da Genel Merkez'deki buluşmanın gündemindeydi. Toplantının sonuna doğru söz alan Ekrem İmamoğlu, bu toplantının CHP içerisindeki tartışmaların değerlendirildiği bir toplantı olduğunu ve konuşulan başlıkların hiçbirinde kimseyi kırıcı bir değerlendirme yapılmadığını söyledi.DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İmamoğlu, Zoom toplantısının kamuoyuna "gizli", "ihanet" gibi ifadelerle aktarılmasının yanlış olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var" sözlerine atıfta bulunarak, "Bu açıklamayı doğru bulmuyorum. Etik olmayan ne bunun ortaya konulması lazım. CHP'de emeği olan insanların bir araya gelerek CHP tüzüğü çerçevesinde partinin daha iyi olması için bazı şeyleri konuşması mı etik değil. Zaten kamuoyu önünde de konuşulan konuların kendi aramızda değerlendirmesini yapmanın sakıncası ne olabilir?" dediği bildirildi.Konuşmasında, "CHP'yi, CHP'li olmayanlarla konuşmadıklarını, partiyi partililer ile tartıştıklarını bunun da çok doğal olduğunu" ifade ettiği belirtilen İmamoğlu'nun, daha önce Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmelerini hatırlatarak, orada yapılan değerlendirmelerin de benzer çerçevede olduğunu dile getirdiği aktarıldı. İmamoğlu'nun bu konuşmasını Kılıçdaroğlu salondayken yaptığı belirtiliyor."CHP bunların hepsini aşar"Toplantı öncesinde Adana, Eskişehir ve Adalar belediye başkanları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "değişim" sürecinde ne beklediği sorusuna verdiği yanıtta, "Ülke için, parti için güzel şeyler bekliyoruz. Her şey çok güzel olur, hiç merak etmeyin. Bunların hepsini aşar parti, Türkiye de aşar. Türkiye'de olumsuzlukların aşılmasında da öncü Cumhuriyet Halk Partisi olur, her zaman olduğu gibi" yanıtı verdi.Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de gazetecilerin soruları üzerine, "Başarısızlıklar ile yapılan ve yapılamayanların masaya yatırılıp tartışılacağını" söyledi. Gül, internete sızan Zoom toplantısı ile ilgili bir soru üzerine de, "Ben sızdırmayı hiç bir zaman doğru bulmam. Çünkü partililerin kendi aralarında değerlendirme yapma hakları vardır her düzeyde. Sızdırma zaten özel hayatın gizliliğine de aykırı bir konu. Hukuki açıdan, etik açıdan tartışmak gerekir. Parti kurulları birtakım insanların bir araya gelerek belirli konuları tartışmalarında bir sorun görmem ama bunu daha yaygın, kamuoyu önünde yapmayı daha uygun bulurum" ifadelerini kullandı.Toplantıda ağırlıklı olarak yerel seçim hazırlıkları ile belediyelerin çalışmaları ele alındı. Bazı belediye başkanlarının seçimlere ittifak ile gidilmesinin önemini anlattığı, Kılıçdaroğlu'nun da "ittifak olmayacakmış gibi hazırlanılması" gerektiğini vurguladığı belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun, "İttifak görüşmeleri elbette yapılacaktır ancak bugünden bunu konuşmak erken. Olur ya da olmaz… Biz hazırlıklarımızı tek başına seçime girecek gibi yapalım. İttifak olursa o zaman konuşulur" mesajı verdiği öğrenildi.