'Sedyede yukarıdaki kampa doğru yola çıktı'

Mağaranın derinliği 1276 metre. Dickey, 1040 metrede bulunuyor.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na (TUMAF) göre Dickey, hafta sonu Anamur yakınlarındaki 1276 metre derinliğindeki Morca Düdeni'nin keşif görevi sırasında sindirim sisteminde kanama şüphesiyle hastalandı.TUMAF'ın sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan ilk açıklamada, "Mark'ın tedavisi devam ediyor. Dün akşam iki ünite daha kan verildi. Ekipler Mark'ın 700 metreye çıkarılması için hazırlıkları tamamlamaya çalışıyorlar" denildi.Dickey 1040 metre derinlikte rahatsızlanmıştı.BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Mağaracılık Federasyonu (TUMAF) Basın Sözcüsü Yaman Özakın ise, "Haftalar mertebesinde sürecek bir operasyon. Sedyeyle 2-3 hafta sürme olasılığı var. Yardımla da bir hafta ya da daha uzun sürebilir, bunu kestirmek çok zor" demişti.Kurtarma operasyonunu, "oldukça kompleks bir süreç" olarak nitelendiren Özakın, mağaralarda bu tip kurtarma çalışmalarında uzman birçok ülkeden ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Operasyona farklı ülkelerden 150’den fazla kurtarma görevlisi katılıyor.Avrupa Mağara Kurtarma Derneği internet sitesinde, mağaranın yedi bölüme ayrıldığını ve kurtarma operasyonu sırasında farklı ekiplerin mağaradaki farklı seviyelerin sorumluluğunu üstleneceğini bildirildi.Açıklamaya göre kurtarma operasyonunu, Türk, İtalyan, Bulgar, Macar, Hırvat ve Polonyalı ekipler yürütecek.Bulgar ekip, Dickey’i 1040 metreden 900 metreye, Hırvat ekip 900 metreden 715 metreye, İtalyan ekipler 715 metreden 680 metreye ve 680 metreden 500 metreye, Polonyalı ekip 500 metreden 360 metreye, Macar ekip 360 metreden 180 metreye, Türk ekip 180 metreden yüzeye çıkaracak.Mark Dickey, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) için Morca mağara sisteminin haritasını çıkaran bir keşif görevinde çalışıyordu.Dickey, mağarada mahsur kalması sonrası ilk kez video mesaj göndererek Türk yetkililere teşekkür etti.Türk sağlık yetkililerinin gereken ilaçları hızla sağladığını belirten Dickey, "hayatını kurtaran ilaçlar kendisine ulaştığında yaşam sınırında" olduğunu söyledi.Mağaradan mesaj alıp göndermenin 1-2 gün sürdüğünü belirten Dickey, buna rağmen çok sayıda kişinin kendisinin durumuyla ilgilenmesinin "muazzam" olduğunu söyledi, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, bilincim yerinde ve konuşuyorum" dedi.Dickey'nin nişanlısı Jessica Van Ord da mağaradaki keşif gezisine katılmıştı.Van Ord, geçtiğimiz hafta Perşembe gününe kadar nişanlısı ile birlikte kaldığını, durumu düzelmeye başladıktan sonra yüzeye çıktığını söyledi.Dickey’nin bulunduğu derinlikte sıcaklık 4-6 derece arasında.ABD’li mağaracının 20 yıllık tecrübesi olduğu belirtiliyor.Mark Dickey, aynı zamanda mağara kurtarmaları konusunda seminerler veriyordu.Dickey adına açılan Gofundme sitesindeki maddi kampanyada 30 bin sterlin toplanmış durumda.Almanya’da 2014 yılında yapılan benzer bir kurtarma operasyonu 11 gün sürmüştü.Daha sonra yapılan açıklamada da "15:28 itibari ile Mark sedyede -700 metredeki kampa doğru yola çıktı" bilgisi paylaşıldı.Doktorlar, Dickey’i kurtarma operasyonunun daha fazla tıbbi komplikasyona yol açmadan sonuçlanabilmesi için mağaracının sağlığını daha da iyileştirmeye çalışıyordu.Bu amaçla Dickey'e kan verilmiş ve şu an durumunun stabil olduğu belirtilmişti.AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı ekiplerin, zor operasyonu başlatmak için doktorlardan onay beklediğini söylemişti.Şalcı, CNN'e yaptığı açıklamada, Cumartesi sabahı son durum değerlendirmesinden sonra kurtarma operasyonunun başlayabileceğini ve 4 gün sürebileceğini belirtti.Şalcı HaberTürk'e yaptığı açıklamada ise, Dickey'i sedyeyle taşımayı, mağaranın dar kısımlarından geçirmek içinse emniyet kemeri sistemiyle hasta mağaracıyı kaldırmayı planladıklarını belirtmişti.Şalcı, dar alanları genişletmek için küçük patlatmalar yapmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.