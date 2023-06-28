Samanyolu Haber /Gündem / Şehir hastaneleri, kara deliğe dönüştü /28 Haziran 2023 10:36

Şehir hastaneleri, kara deliğe dönüştü

İktidarın, “Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri, bütçenin kara deliği oldu.

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Sağlık Bakanlığı’nın 2023’ün ilk beş ayına ilişkin mali tabloları, şehir hastanesi harcamalarını da gözler önüne serdi. Şehir hastanelerine harcanan paradaki artışa dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İktidara yakın şirketlere yap-işletdevret modeliyle inşa ettirilen ve 25 yıllığına, üstelik döviz kuru üzerinden yapılan anlaşmalarla kamunun üzerinde büyük bir yük haline gelen şehir hastaneleri ile ilgili harcanan kalemler daha önce bütçede açık bir şekilde yazılıyordu. Ancak şimdi hizmet alımları ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri altında gizlenmeye çalışıyor” dedi.


1 YILLIK BÜTÇE 5 AYDA BİTTİ
2023 başında hazırlanan bütçede şehir hastanelerinin kirası için 27.5 milyar lira ayrıldığını anımsatan Emir, “Ancak yılbaşından bugüne kadar harcanan toplam para 22.5 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Şimdiden neredeyse tamamı tüketilmiş. Dövizdeki artışla birlikte yıl sonuna kadar bir bu kadar daha belki çok daha fazlası, şehir hastaneleri aracılığıyla iktidar yandaşı müteahhitlerin cebine aktarılmaya devam edecek” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın, şehir hastanelerine artık bütçe yetiştiremez hale geldiğini söyleyen Emir, “Bütçe kalemi buralara harcanınca koruyucu hekimlik, bağımlılıkla mücadele, halk sağlığı gibi kalemlere de ayıracak bütçe kalmıyor. Diğer yandan kamu hastanelerinin ihaleleri bir bir erteleniyor” dedi.
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