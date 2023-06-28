Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'a kurban bağışları düştü /28 Haziran 2023 10:48

Kızılay'a kurban bağışları düştü

6 Şubat’ta 11 ili yıkan depremler sonrası çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve büyük tepki çeken Kızılay'a yapılan bağışlar düştü. Geçen yıl 42 bin olan kurban bağışlayanların sayısı bu yıl 14 bine indi.

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6 Şubat depremlerinde AHBAB derneğine çadır ve gıda satışıyla gündemden düşmeyen 155 yıllık Türk Kızılay, devamında terör ve dini cemaat bağlantılı kişilerin şube başkanlıkları ve yönetim kurullarında görevlendirilmeleriyle yıpratıldı.

Halkın güvenini yitirdiği Kızılay'daki skandallar kuruma yapılan yardım ve bağışlarda da ciddi oranda düşüşe neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, her yıl kurban bayramı öncesinde binlerce kişinin kurban bağışı yapmak için sıraya girdiği Kızılay'a bu yıl Türkiye geneli sadece 14 bin hisse kurban bağışı yapıldı. Oysa geçen yıl kurban bayramında Kızılay'a ülke genelinde 42 bin hisse kurban bağışlandığı tespit edildi.

KAN BAĞIŞI DA DÜŞTÜ
Kızılay'ın, Et Süt Kurumu'na her yıl kesim için yetki verdiği, bu yıl ise Kızılay tarafından kuruma sadece 2 bin hayvan kesimi yapılmasına dair yazı gönderildi. Kurban bağışı 3'te 2 oranında düşen Kızılay'a sadece kurban yardımları değil nakli ve aynı yardımların da yüzde 60 oranında düştüğü, kan bağışlarında bile önemli oranda azalma yaşandığı bildirildi.

Üst düzey bir yetkili kurumların başına getirilen yöneticilerin geçici olduğunu, ancak kurumların kalıcı olduğunu belirterek, “Kızılay bizim köklü yardım kuruluşlarımızdan biridir. Göz bebeğimizdir, el birliğiyle sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

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