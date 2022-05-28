Samanyolu Haber /Politika / Şeker ithalatından pis kokular yükseliyor /28 Mayıs 2022 14:59

Şeker ithalatından pis kokular yükseliyor

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ ve Mersin Liman'ında bulunan gemilere ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. CHP'li Aygun "Türk Şeker’e verilmeyen ithalat yetkisi özel firmalara verildi." dedi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ ve Mersin Liman'ında bulunan gemilere ilişkin bir iddia ortaya attı.

CHP'li Aygun iddiasında "Türk Şeker’e verilmeyen ithalat yetkisi özel firmalara verildi. Kararname çıkmadan, 10 gün önce ithalat başlatıldı. İthalat, Hindistan, Pakistan ve Polonya'dan!." olduğunu ifade etti.

Öte yandan dün 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

PEKİ, BU GEMİLERİN SIRRI NE?

Bu kararın ardından CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'ün Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası paylaşımı şöyle:  

"Türk Şeker’e verilmeyen ithalat yetkisi özel firmalara verildi

Kararname çıkmadan, 10 gün önce ithalat başlatıldı

İthalat, Hindistan, Pakistan ve Polonya'dan!

Mersin Limanı’nda 2 gemi, Tekirdağ'da 1 gemi 40 bin tona yakın şekeri boşalttı. Vatandaş fakirleşiyor, birileri uçuyor!" dedi.


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