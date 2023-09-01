Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok /01 Eylül 2023 20:38

Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar siyasete girme hayalinin olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar siyasette bir gelecek planlayıp planlamadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Ankara Teknofest'te gazeteci Toygun Atilla'ya konuşan Selçuk Bayraktar, hiçbir zaman siyasette olma hayalinin olmadığını söyledi.

Bayraktar, "Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Ama şu hayalim hep oldu; çocukken babam beni ufak bir uçakla uçmaya götürmüştü. Ülkemizin havacılık sanayiini kurma hayalim oldu daha ileri yaşlarda. Daha sonra robot uçaklar yapma hayalim vardı. Ülkemizin ilk insansız robot uçağı miniyi yaptık. Sonrasında Bayraktar TB-1 ve TB-2’yi kendi imkanlarımızla yaptık. Sonrasında Akıncı var; Akıncı da dünyada çok daha az sayıda ülkenin yapabildiği bir hava aracı. Ancak bütün bu yolculuğun başından beri hedefimiz Kızılelma’ydı açıkçası… O da nasip oldu" dedi.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Evet bunlar ancak toplumsal dönüşümle mümkün olabilir. Biz de açıkçası milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız… Ama benim böyle bir hayalim yok…"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selçuk Bayraktar: Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim yok Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Rus savaþ uçaðý yanlýþlýkla Rus kentini bombaladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

Starship'i taþýyan yeni dev roket, ilk test uçuþunda patladý

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

AKP plakalý çakarlý lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: Terörist

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

Enes Kanter Freedomdan Kanada hükümetine teþekkür

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

ABD'de yürekleri aðýza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabý çok konuþulacak

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Kýlýçdaroðlundan yeni video: Kürtler

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Erdoðan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltýna almýþlar

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler

Ýstiðna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:44