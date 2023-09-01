Filenin Sultanları adını finale yazdırdı!

Organizasyonda 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.





Sözcü'de yer alan habere göre 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Şampiyona da adını finale yazdırmak ve altın madalyayı kazanmak isteyen A Milli Takım, güçlü rakibi İtalya’yı final setinde devirdi.Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynan maçta milliler 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.İlk seti 18-25 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23 önde kapatarak seriyi eşitledi. İtalyanlar üçüncü sette 15-25 kazandı ve durumu 2-1’e getirdi.Dördüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan milliler 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-2 yaptı. Final setinde müthiş bir oyun ortaya koyan ay yıldızlılar 15-6 kazanarak finale uzandı.Şampiyonluk isteyen Filenin Sultanları harika bir geri dönüşe imza attığı mücadelenin sonunda hem Türkiye’ye hem de salondaki izleyicilere müthiş bir sevinç yaşattı.Almanya’da oynadığı C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran “Filenin Sultanları”, bu turda ise ev sahibi Belçika’yı yenerek çeyrek finale yükselmişti.Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya’yı da set vermeden mağlup eden ve 7’de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8’inci maçında yarı finalde İtalya’ya rakip oldu.Sonuncusu 2021’de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16’da İspanya’yı, çeyrek finalde ise Fransa’yı 3-0’la geçti.Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi’nde iki kez karşılaştığı İtalya’yı iki maçta da set vermeden 3-0’lık skorlarla mağlup etmişti.