Fethullah Gülen: Yazık ettiler ülkeye, biz sarsılsak da devrilmeyelim

Biz sarsılsak da devrilmeyelim. Bildiğimiz doğru çizgide yürüyüp gidelim Allah’ın izniyle.









TR724'te yer alan habere göre Fethullah Gülen’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:(Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndaki hoşgörü ve diyalog tablosunun hatırlatılması üzerine) Hakikaten o tablo imrendirici bir tablo olmuştu.O tablodan da rahatsız olanlar vardı. Şimdi ona (öyle bir birlikteliğe, kaynaşmaya) ihtiyaç vardı esasen. Say’imizi, gayretimizi, cehdimizi bence o istikamette kullansaydık çok ciddi bir kaynaşma olurdu.Cem Karaca işte, düşünün yani. Biz onun o ‘Allah yar’ bestesini kaç defa dinlettik yani. Siz iki adım atarsanız Allah (onlara) 4 adım attırıyor.Yazık ettiler ülkeye. Yanlışların birer doğru olarak kabul edildiği günümüzde doğruyu bulmak çok zor.