Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen: Yazık ettiler ülkeye, biz sarsılsak da devrilmeyelim /01 Eylül 2023 20:33

Fethullah Gülen: Yazık ettiler ülkeye, biz sarsılsak da devrilmeyelim

Fethullah Gülen Hocaefendi, Herkül Nağme’de yayınlanan son videosunda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yazarlar Vakfı’nın geçmişte farklı kesimlerden insanları aynı tabloda buluşturduğunu hatırlatan Gülen, “Hakikaten o tablo imrendirici bir tablo olmuştu. Ondan rahatsız olanlar vardı. Şimdi ona ihtiyaç vardı esasen. Yazık ettiler ülkeye. Biz sarsılsak da devrilmeyelim. Bildiğimiz doğru çizgide yürüyüp gidelim Allah’ın izniyle.” diyor.

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TR724'te yer alan habere göre Fethullah Gülen’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

    (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndaki hoşgörü ve diyalog tablosunun hatırlatılması üzerine) Hakikaten o tablo imrendirici bir tablo olmuştu.
    O tablodan da rahatsız olanlar vardı. Şimdi ona (öyle bir birlikteliğe, kaynaşmaya) ihtiyaç vardı esasen. Say’imizi, gayretimizi, cehdimizi bence o istikamette kullansaydık çok ciddi bir kaynaşma olurdu.
    Cem Karaca işte, düşünün yani. Biz onun o ‘Allah yar’ bestesini kaç defa dinlettik yani. Siz iki adım atarsanız Allah (onlara) 4 adım attırıyor.
    Yazık ettiler ülkeye. Yanlışların birer doğru olarak kabul edildiği günümüzde doğruyu bulmak çok zor.
    Biz sarsılsak da devrilmeyelim. Bildiğimiz doğru çizgide yürüyüp gidelim Allah’ın izniyle.


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