Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Belediye Başkanı'na saldırı /30 Ekim 2019 13:43

Selçuk Belediye Başkanı'na saldırı

Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında selefi Vefa Ülgür ve yakınlarının saldırısına maruz kaldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Şirince Mahallesi'ne gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. 

Sengel saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.

Egemedyası'nda yer alan habere göre, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, fener alayına katıldıktan sonra köylerde düzenlenen etkinliklere katıldı. 

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖZALTINDA

Şirince köy meydanında vatandaşlar tarafından davul-zurna eşliğinde karşılanan Başkan Sengel vatandaşlarla birlikte halay çekerken eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında selefi Vefa Ülgür ve yakınlarının saldırısına maruz kaldı.

Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki grup gözaltına alındı. 

CHP SALDIRIYI KINADI

Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı. CHP Selçuk İlçe Başkanlığı, partililer ve bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medyadan sert bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. 
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