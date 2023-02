Selçuk Yaşar vefat etti

Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti.



Selçuk Yaşar'ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılacak.



Yaşar, Soğukkuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.



SELÇUK YAŞAR KİMDİR?





Selçuk Yaşar, 1925 yılında dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph'te, üniversite öğrenimini bugünkü adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1945 yılında, Durmuş Yaşar Müessesesi'nde çalışarak iş yaşamına başladı.



Selçuk Yaşar 1954 yılında Zuhal Krom ile evlendi. Çiftin, Feyhan, Selim ve İdil olmak üzere üç çocuğu dünyaya geldi.



Selçuk Yaşar'ın, girişimci, yeniliğe açık yapısı, farklı düşünmesi, şirketleşme ve sanayi konusunda ürettiği fikirleri, babası ve ailesiyle birlikte Türkiye'nin ilk boya üretimi ve markası DYO'nun kurulmasında önemli rol oynadı.



Türkiye’de yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan ilk şirketlerden olan DYOSAD, inşaat boyalarının ardından sektörünü geliştirecek sanayi boyaları ve matbaa mürekkeplerine yatırım yaptı.



DYO, Selçuk Yaşar'ın vizyonuyla yaratılan istihdam, üretilen kaliteli ürünler, çalışanların gelişimine verilen önem, sektöre kazandırılan bayilik sistemi ve iş ortaklarıyla kurduğu güçlü bağlar ile Türkiye'nin öncü ve lider kurumlarından biri haline geldi ve Yaşar Topluluğu'nun kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım oldu.



Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin öncüsü olan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdi. 1970'li yılların zor koşullarında Türkiye'nin kalkınmasındaki en temel ihtiyacın tarıma dayalı sanayinin gelişmesi olduğuna inandı.



1973'te Pınar Süt'ün kuruluşu, ülkenin gelişimine, Selçuk Yaşar'ın sürdürülebilir değer yaratma çabası ile yeni sektörlerin doğmasına, yeni iş alanları yaratılmasına ve sektörün gelişmesine katkı sağladı ve Pınar Süt, Türkiye için bölgesel ve toplumsal kalkınma modeli oldu.





Birbirine bağlı bu sektörlerin gelişimi, aynı zamanda ülkenin tarım ve hayvancılığının da gelişimi demekti. Selçuk Yaşar, yem ihtiyacını karşılama, nitelikli yemler üreterek hayvan verimini artırma amaçlarıyla yem ve besicilik faaliyetlerine yatırım yaptı. Girişimci ruhuyla yine bir ihtiyacı görerek Pınar Et'i kurdu.



1970'li yılların başında Çeşme'nin turizm potansiyelini görerek büyük bir turizm yatırımına imza attı ve ilk beş yıldızlı tatil köyü Çeşme Altın Yunus'u hizmete açtı.



Selçuk Yaşar, kültür balıkçılığının önemine ve toplumun protein ihtiyacının balık üretiminin artışıyla desteklenmesi gereğine inanarak sektörün doğuşuna öncülük yaptı. Entegre hindi üretim tesisi de hayvancılık sektörüne yapılan değerli yatırımlardan biri oldu.



Kurumsallaşmaya ve sürdürülebilirliğe çok önem vererek şirketlerinin “Bilim Birlik Başarı” ile yönetilmesini ilke edinen Selçuk Yaşar'ın ülkenin iyi eğitim almış gençlerle büyüyeceğine ve gelişeceğine olan inancı ile üniversite kurma hayali, 2001 yılında gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi, on bine yakın öğrencisi ve akademisyenleri ile ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan üniversitelerden biri olma yolunda ilerliyor.



Selçuk Yaşar, 2004 yılında Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı oldu.



STK’LAR



TÜSİAD'ın kuruluşunda ve ilk yönetim kurulunda Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla birlikte sorumluluk aldı.



Süt, et ve gıda sanayilerinin gelişmesine, yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla SETBİR'in (Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) kurulmasına öncülük etti.



Ege Bölgesi'nde sanayici ve iş insanlarının önderliğinde, sanayi ve ticaretin büyümesi, küresel düzeyde bir gelecek ile toplumsal refahın artırılması amaçlarıyla ESİAD'ın (Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği) kuruluşuna öncülük etti, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.



Türkiye'de boya sanayiinin gelişimini desteklemek üzere sanayicilerle bir araya gelerek BOSAD'ın (Boya Sanayicileri Derneği) kurucularından oldu.



Selçuk Yaşar, insana, insanlar için üretmeye, değer yaratmaya her zaman önem verdi.

Sanayici ve aydın kişilerin sadece ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal kalkınmaya da önem vermesi ve katkıda bulunması gerektiğine inandı. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ile toplumsal alanda yatırımlar yaptı.



Gençlik dönemlerinde aktif spor yapan Selçuk Yaşar, üyesi ve başkanı olarak en büyük destekçisi olduğu Karşıyaka Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı’ydı.



Selçuk Yaşar duyarlı bir iş insanı olarak çeşitli konularda kitap ve makale yazarak fikirlerini paylaştı. Tecrübelerden ders çıkarmanın ve eğitimin gereğini hep vurguladı.



Kurum içi ve kurum dışı birçok yayının çıkarılmasına öncülük eden Selçuk Yaşar, yayıncılığa 1961 yılında ‘DYO'dan Haberler' dergisi ile başladı. Daha sonra uzun yıllar ‘Bilim Birlik Başarı' dergisini yayınladı. Ege Ekspres Gazetesi, Gazete Ege, Devir Dergisi gibi yayınlar da çıkardı.



Danimarka İzmir Fahri Konsolosluğu yapan, Danimarka Kraliçesi tarafından “Üstün Hizmet Nişanı”na layık görülen Selçuk Yaşar'a, Ege Üniversitesi Senatosu ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından “Fahri Doktora” unvanı verildi.



Selçuk Yaşar, 1997 yılında ülke ekonomisine ve topluma katkıları sebebiyle “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile onurlandırıldı.