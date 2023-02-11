Samanyolu Haber /Gündem / Medvedev: Her türlü silahı kullanmaya hazırız /11 Şubat 2023 19:39

Medvedev: Her türlü silahı kullanmaya hazırız

Medvedev’den yeni nükleer silah açıklaması: Kırım'a saldırı durumunda Ukrayna ile müzakere hiç olmaz ve her türlü silahı kullanmaya hazırız

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson ile yaptığı yazılı röportajda, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Kırım'a saldırması durumunda müzakerelerin hiç bir zaman olmayacağını, sadece "anında ve sert cevapların olacağını” söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya’nın bütün bölgelerine, derinliklerine yapacağı saldırılara verilecek yanıt "anında, sert ve ikna edici" olacaktır diyen Medvedev, devamında nükleer silah kullanımı ihtimalini de dile getirdi: “Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız. Nükleer Caydırıcılığın Temelleri de dahil olmak üzere doktrin belgelerimize uygun olarak,”

Dmitry Medvedev açıklamalarında, “ABD'nin istemesi durumunda düşmanlıklara "bir parmak şıklatmasıyla" derhal son verebileceğini söyledi. Bunu yapmak için ise, “Washington'un müzakere sürecini başlatması gerekiyor. Ancak ABD yönetimindeki bunamış Washington'lular ve Kongre'deki şahinler bunu engelliyor” dedi.
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