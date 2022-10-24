Samanyolu Haber /Gündem / "Sen önce Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla" /24 Ekim 2022 22:58

"Sen önce Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla"

"Bırak "Erbil’de, Bağdat’ta, Şam’da güvenliği sağlarız" mavrasını. Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla." ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendl.

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Zaman zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gerginlikler de gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinde Soylu'ya seslendl.

Son dönemde daha sık haber konusu olan 'çete suçları' konusunda bir uyarıda bulunan Özdağ, "Bırak "Erbil’de, Bağdat’ta, Şam’da güvenliği sağlarız" mavrasını. Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla." ifadelerini kullandı.

Özdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu, bırak "Erbil’de, Bağdat’ta, Şam’da güvenliği sağlarız" mavrasını. Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla.

Mafya halka eziyet ediyor.  Yabancı çeteler infaz yapıyor. Yeter artık!


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