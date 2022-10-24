Samanyolu Haber /Gündem / Stoltenberg'den "kirli bomba" iddiasına cevap geldi /24 Ekim 2022 23:04

Stoltenberg'den "kirli bomba" iddiasına cevap geldi

Rusya yönetiminin Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiası üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, tarafların birbirleri ile iglili suçlamaları da devam ediyor.

Son olarak Rusya cephesinden Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği şeklinde bir iddia ortaya atıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya’nın Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasına ilişkin NATO’dan açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Rusya’nın kirli bomba iddialarını ele aldıklarını aktararak, “NATO müttefikleri bu iddiayı reddediyor” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Stoltenberg'den "kirli bomba" iddiasına cevap geldi Sonraki Haber >>

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Arel Üniversitesi'nin binası çöktü

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

Bamteli: Yarlığa Allah’ım!

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

'Epistemolojik kopuş' skeci: Kim yazdı bunu?

[Harun Tokak] Ar Damarı

[Harun Tokak] Ar Damarı

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:07