Samanyolu Haber /Dünya / Senatör Graham açıkladı /14 Ekim 2019 20:24

Senatör Graham açıkladı

Türkiye'nin Suriye'nin Kuzey bölgesine operasyon yapmasını kolaylaştırarak askerlerini çeken Donald Trump'a tüm ülkeden tepki yağmaya devam ediyor.

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Yakın zamana kadar Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına karşı çıkan ve Türkiye’nin F-35 projesine dönmesi için çabalayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara’nın Suriye harekâtı sonrası tavrını değiştirdi. Evangelistler, medya ve kamuoyu desteğini arkasına alan Graham, Kongre’de Türkiye’ye yönelik ağır bir yaptırım paketi kabul edilmesi konusunda geniş tabanlı ve partiler üstü bir uzlaşma sağladı. 13 Ekim Salı günü toplanacak Kongre’de yaptırım paketine hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde büyük bir destek olduğunu belirtti. Muhtemelen Trump’ın veto yetkisini aşan bir şekilde kabul edilecek paket, Türkiye ekonomisini ciddi zorluklar içine sokacak unsurlar içeriyor. İşte Graham’ın son tweetleri:

"Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile şimdi Türkiye’nin Suriye’ye yönelik saldırısını konuştum. Pelosi Türkiye’nin Suriye’deki rezaletlerine karşı partiler üstü yaptırımlar uygulanmasını destekliyor. Kendisi aynı zamanda Kürt müttefiklerimize destek vermemiz gerektiğine inanırken IŞİD’in tekrar hortlaması konusunda da endişeli.

Kongre’de partiler üstü ve Senato ve Temsilciler Meclisi ile birlikte hareket ederek yaptırım tasarılarını hazırlamak için çalışıyor olacağım. Başkan Trump’ın bu konuda Kongre ile birlikte çalışma isteğini takdir ediyorum. Pelosi bana zamanın çok önemli olduğunu ve hızlı çalışmamız gerektiğini belirtti."

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