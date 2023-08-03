Şenyaşar ailesi Adalet Bakanlığı’na alınmadı

Adalet Nöbeti’ni Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan Şenyaşar ailesi, yetkililerle görüşmek için gittikleri Adalet Bakanlığı binasına alınmadı.



Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Meclis’in Dikmen kapısından Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen Şenyaşar ailesi, sık sık polisler tarafından engellendi. Polis engelini aşan aile, Adalet Bakanı ile görüşme talebinde bulundu. Ailenin talebini reddeden yetkililer, ailenin binaya girmesine müsaade etmedi. Şenyaşar ailesi bunun üzerine tekrar Meclis’e giderek bekleyişlerini sürdürdü.



NE OLMUŞTU?



Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018’de eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, saldırılardan yaralı kurtulan oğlu YSP’li Ferit Şenyaşar’la birlikte 9 Mart 2021’de adliye önünde adalet nöbeti eylemi başlatmıştı. Aile, şimdi Ankara’da Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor.