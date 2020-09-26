Samanyolu Haber /Gündem / Serbest bırakılan avukatlar yeniden gözaltında /26 Eylül 2020 11:07

Serbest bırakılan avukatlar yeniden gözaltında

Türkiye’nin dört bir yanında avukatlara yönelik yapılan operasyon kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 60 avukat, savcının talebi sonrası yeniden gözaltına alındı. Avukatlar tutukluluğa sevk edildiler.

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15 Temmuz’dan sonra cemaat operasyonları kapsamında tutuklananların savunmasını üstelenen avukatlara yönelik operasyonlarda adli kontrol şartıyla bırakılan 60 avukat, yeniden gözaltına alındı. HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yapılan bu keyfi uygulamaya tepki gösterdi.

“TUTUKLAMALARA DOYAMIYORLAR”
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatlara yönelik tutuklamaları HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Gergerlioğlu, “Tutuklamaya doyamıyorlar!!! Gözaltına alınan 60 avukattan adli kontrol şartı ile serbest bırakılanlar savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutukluluğa sevk edildiler. Zulme muhalifsen hangi kesimden olursan ol zalimin hedefindesin! Adalet istiyoruz, adalet!” dedi.

SUÇLARI MAZLUMLARIN DAVALARINA BAKMAK
Avukatlar, 15 Temmuz’dan sonra Cemaat operasyonları kapsamında tutuklananlara avukatlık yapmakla suçlanıyor. Ayrıca avukatların bazı tutuklu sanıklardan ücret almadıkları, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişileri vazgeçirmeye çalıştıkları savcılık tarafından suç olarak nitelendirildi.


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