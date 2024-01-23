Samanyolu Haber /Gündem / Sergey Lavrov ABD’de /23 Ocak 2024 12:12

Sergey Lavrov ABD’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta BMGK’da yapılan Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durum ve Ukrayna krizinin ele alındığı açık toplantılar, Rusya’nın inisiyatifiyle yapılıyor.

24 Ocak tarihinde sona erecek Rus dışişleri bakanının ABD ziyaretine çok sayıda gazeteci eşlik ediyor. 

Lavrov'a ABD'ye giderken eşlik eden tüm gazetecilerin, Eylül ayında BM Genel Kurulu oturumunda olduğu gibi 25 mil seyahat kısıtlaması olmaksızın vize aldıkları açıklandı. TASS muhabirinin bildirdiğine göre, Rus medyasının temsilcilerine tek girişli Tip I gazeteci vizesi verildi.

Halbuki Eylül ayında Moskova'daki Amerikan Konsolosluğu gazetecilere, "Birleşmiş Milletler genel kuruluna gidiş amacıyla" Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmelerine olanak tanıyan bir C2 vizesi vermişti. Bu vize New York'un merkezine 40 km ile sınırlı bir alan veriyordu. Mesela bir röportaj için Washington'u ziyaret edemeyecekleri anlamına geliyordu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Lavrov'un New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşme yapmasının planlanmadığını söyledi. Ancak Lavrov, ABD’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
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