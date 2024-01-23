Türkiye'de Trafikteki motosiklet sayısı 5 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.





Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,3'ünü otomobil, %38,3'ünü motosiklet, %9,7'sini kamyonet, %4,7'sini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.













Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,3 arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %148,4, traktörde %29,0, kamyonette %17,4, motosiklette %13,1, otomobilde %4,9 artarken kamyonda %29,0, otobüste %18,1 ve minibüste %8,6 azaldı.













Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %45,3 arttı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %107,0, otomobilde %59,6, motosiklette %49,6, otobüste %47,1, minibüste %47,0, kamyonette %15,0, traktörde %5,1 artarken kamyonda %16,8 azaldı.





Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.









Aralık ayında 838 bin 871 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,7'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %8,3'ünü motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





Aralık ayında 90 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,8'i Renault, %7,9'u Fiat, %7,2'si Volkswagen, %5,7'si Opel, %5,7'si Toyota, %5,5'i Hyundai, %4,6'sı Chery, %4,5'i Peugeot, %3,9'u Citroen, %3,9'u BMW, %3,8'i Mercedes-Benz, %3,6'sı Skoda, %3,3'ü Ford, %2,8'i Dacia, %2,6'sı Nissan, %2,3'ü Audi, %2,2'si Kia, %2,2'si MG, %2,1'i Honda, %1,9'u Seat ve %11,5'i diğer(2) markalardan oluştu.





Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %66,1'i benzinli

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin %66,1'i benzinli, %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli ve %1,4'ü LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise %35,6'sı dizel, %33,5'i LPG'li, %28,7'si benzinli, %1,5'i hibrit ve %0,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.









En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin %33,2'si 1300 ve altı, %23,4'ü 1401-1500, %19,6'sı 1301-1400, %10,5'i 1501-1600, %5,7'si 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.





Kaydı yapılan otomobillerin 342 bin 175'i gri renkli

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin %36,2'si gri, %26,8'i beyaz, %12,3'ü mavi, %11,3'ü siyah, %7,4'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %2,0'ı turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,5'i kahverengi renklidir.





Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5

Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4'tür.





Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8

Türkiye'de 2023 yılında devri yapılan 10 milyon 551 bin 762 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14,0, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,7, kamyonetlerin 11,6, kamyonların 14,7, motosikletlerin 4,7, özel amaçlı taşıtların 15,6 ve traktörlerin 19,7'dir.







