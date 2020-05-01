Samanyolu Haber /Dünya / Serie A Liglerin oynatılmasına karar verdi /01 Mayıs 2020 20:21

Serie A Liglerin oynatılmasına karar verdi

Korona virüs nedeniyle askıya alınan Serie A'da kulüplerin liglerin devam etmesi yönünde karar aldığı açıklandı.Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da askıya alınan Serie A'daki 20 takımın oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

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Ülkenin spor bakanı Vincenzo Spadafora'nın "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.Serie A yönetiminden yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. 

İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı öne sürüldü.Hükümetle ters düşen kulüplerin, maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor. 
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