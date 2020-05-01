Serie A Liglerin oynatılmasına karar verdi

Ülkenin spor bakanı Vincenzo Spadafora'nın "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.Serie A yönetiminden yapılan açıklamaya göre, tüm takımların oybirliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi.







İtalyan medyasında ise Torino ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı öne sürüldü.Hükümetle ters düşen kulüplerin, maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.