Obradovic, Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek mi?

Gherardini, “Zeljko Obradovic’in verdiği mesajler çok kıymetli ve önemliydi. Kulübün Zeljko Obradovic’in sözlerini ciddi şekilde değerlendirdiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde her şey netleşir ve belli olur” açıklamasını yaptı.







‘ÇOK SIKI PRENSİPLERİM VAR’





Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler üzerine, “Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var” demişti.