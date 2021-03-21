Samanyolu Haber /Gündem / ‘Sessiz Türkiye’nin Sesi’ oluyorlar /21 Mart 2021 21:45

‘Sessiz Türkiye’nin Sesi’ oluyorlar

Amerika merkezli Advocates of Silenced Turkey’in (AST) aktivistleri, bugün Türkiye’de mağduriyet yaşanan, cezaevlerinde bulunan ve erkek şiddetine maruz kalan binlerce kadın için sanal protesto düzenliyor.

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YouTube üzerinden 50 bin kişinin katılmasının beklenildiği sanal protesto ile Türkiye cezaevlerinde hukuksuz yere tutuklu olan 5 bine yakını kadın ve 780 bebeğe dikkat çekiliyor. Programda kadın cinayetlerinin son yıllarda 3 katına yükseldiği Türkiye’de, sadece 2020 yılında 300 kadın öldürülmesi gündeme getiriliyor. Ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın feshettiği kadınlara yönelik ‘İstanbul Sözleşmesi’ de protesto programında yer alıyor.

Program AST’nin YouTube kanalında canlı yayınlıyor.

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