‘Sessiz Türkiye’nin Sesi’ oluyorlar

YouTube üzerinden 50 bin kişinin katılmasının beklenildiği sanal protesto ile Türkiye cezaevlerinde hukuksuz yere tutuklu olan 5 bine yakını kadın ve 780 bebeğe dikkat çekiliyor. Programda kadın cinayetlerinin son yıllarda 3 katına yükseldiği Türkiye’de, sadece 2020 yılında 300 kadın öldürülmesi gündeme getiriliyor. Ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın feshettiği kadınlara yönelik ‘İstanbul Sözleşmesi’ de protesto programında yer alıyor.







Program AST’nin YouTube kanalında canlı yayınlıyor.



