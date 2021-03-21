Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de Ekim’den bu yana en düşük can kaybı /21 Mart 2021 21:39

İngiltere’de Ekim’den bu yana en düşük can kaybı

İngiltere'de corona virüsü salgınında son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 155'e yükseldi. Ülkede bugün geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana Covid-19’a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

SHABER3.COM

İngiltere’de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 126 bin 155’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 312 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 296 bin 583’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 27 milyon 630 bin 970 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 2 milyon 228 bin 772 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

EKİM AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI

Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 5 Ekim'den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi. Günlük vaka sayıları ise geçen haftaya oranla yüzde 4.4 oranında azaldı.

GÜNLÜK AŞILAMADA REKOR KIRILDI

Birleşik Krallık, genelinde uygulanan günlük Covid-19 aşı dozlarının sayısı rekor seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 873 bin 784 kişinin aşılandığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılama programına dahil olan herkese teşekkür etti. Johnson ayrıca, aşı için davet alan kişilerin randevularına gitmesi gerektiğine dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de Ekim’den bu yana en düşük can kaybı Sonraki Haber >>

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:23:30