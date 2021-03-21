Rusya TSK kontrolündeki El Bab’ı vurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Rus güçler kente yönelik bir hava bombardımanı gerçekleştirdi.Bombardımanların devam ettiği belirtiliyor. Olay yerinden gelen görüntülerde alev alan araçlar görülüyor.







Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejimin İdlib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu biri çocuk beş kişinin öldüğünü, 10 sivilin yaralandığını duyurdu.





Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.





Reuters haber ajansı ise saldırıda en az yedi sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 sağlık çalışanının ise yaralandığını kaydetti.Reuters'a konuşan tıp çalışanları ile arama-kurtarma ekibi mensupları, hayatını kaybedenler arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğunu aktardı.