Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile berabere kaldı

Her iki takım sahadan birer gol ve birer puanla ayrıldı.Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların golünü 48. dakikada Vida atarken yanıt 89. dakikada Ozan Tufan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte iki takım arasındaki puan farkı 5'te kaldı.







Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Beşiktaş, 48. dakikada Domagoj Vida ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Rachid Ghezzal oldu.





Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye Ozan Tufan çıktı ve skoru dengeye getiren golü kaydetti.Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.





Ligdeki galibiyet serisi 6 maçta kalan Beşiktaş'ın puanı 64 oldu. Fenerbahçe ise 59 puana