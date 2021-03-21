Toplam ölüm ve vaka sayısında rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 61’e yükseldi.







Bugün toplam 189 bin 906 test yapıldı. Semptom gösteren 102 kişiyle birlikte toplam 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi.





Bugün iyileşen 17 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 825 bin 187’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 568 olduğu açıklandı.





Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.





Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen salgında, bugün açıklanan verilerin ardından bir eşik daha aşıldı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti.





Sağlık Bakanlığı, dün 95 kişinin hayatını kaybettiğini, 958 yeni hastayla birlikte toplam 21 bin 61 vakanın tespit edildiğini ve 18 bin 815 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.