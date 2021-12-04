Seval Türkeş'ten adı mafya ve çetelerle anılan Soylu'ya ağır suçlama

'TAKİPSİZ BIRAKILIRSA BAŞKA ŞEYLER OLABİLİR'





'ÖLÜM OLMADIĞINA ŞÜKREDİYORUZ'





'HİÇBİR ÜŞKÜCÜ BÖYLE BİR SALDIRIYA ALET OLMAZ'





'BEN DE MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEDİM'







'SOYLU' İDDİASI







NE OLMUŞTU?





TÜRKEŞ'İN OĞLU HÜKÜMETİ İŞARET ETTİ, 'BAHÇELİ'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE' DEDİ





BAHÇELİ, MANSUR YAVAŞ'I SUÇLADI





TUĞRUL TÜRKEŞ: HERKESİN KIRK KERE DÜŞÜNÜP BİR KERE KONUŞMASINI TAVSİYE EDERİM





MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da düzenlenen anma törenine MHP Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde yapıldığı ileri sürülen saldırıyla ilgili konuştu.Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkeş, saldırının provokasyon olduğunu değerlendirerek şunları kaydetti:"Üzücü oldu bu bizim açımızdan, çünkü Mansur Yavaş Bey Türkeş Bey'in de sevdiği değerli bir arkadaşımız. Kendisi şu anda çok başarılı bir hizmet yaparak halkın sevgisini kazanmış ve işiyle meşgul. Kesinlikle şu anda siyasetle bir ilgisi yok. Artı bu vakıfla uzaktan yakından bir ilgisi yok. İnsanların bir araya gelerek anma yapması hoş bir şey ama organize bir çete gibi buraya saldırıp cehenneme çevirmek ve toplumda infiale sebep olmak büyük bir suçtur.Basit bir şey değil bu. Eğer bu takipsiz bırakıldığı takdirde daha başka şeyler olabilir. Sorumlular çok dikkatli olmaları gerekir. MHP de yönetimi ve sayın başkan bu konuyu bence önemseyip ele alması beklenmektedir. Kamuoyu da biz de bekliyoruz."Hakan Çelenk'in "Davetlilerden rahatsız olmuş olabilirler mi? Konuklar neye göre davet edildi?" sorusu üzerine Türkeş, şöyle konuştu:"Türkeş'e saygısı, sevgisi olanlar davet edildiler. Bu Türkiye üzerinde oynanan karanlık oyunun bir parçası olarak ben değerlendiriyorum. Bunu yapan siyaset zemininden uzaklaştırarak, çatışma ortamına sürüklemeyi hedeflemektir. Çünkü Alparslan Türkeş ismi, büyük isimdir. Bu vakfın hedef alınması tabii ki belli bir amaçla buraya saldırılmıştır. Burada çatışma ortamı yaratmak amaçlanmıştır. Şükrediyoruz ki ölüm olmadı. Ama orada ak saçlı belli bir yaşa gelmiş büyüklere bayrakların çubuklarını çıkararak -uçlarında demir var o bayrakların- yaralamak...Alpaslan Türkeş ismi altındaki bu sivil toplum örgütünün içinde ülkücü olmadığını gösteriyor zaten. Hiçbir ülkücü böyle bir saldırıya alet olmaz. Gerçek ülkücü, bu tür insanlık dışı davranışı sergilemez. Bu şu anda büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşan milletimizin her şeyden sıkılmış boğulmuş bir vaziyetteyken ortama birlik beraberlik güzellik yaymak gerekirken böyle korku yaymak herhalde bir provokasyon olduğu açıktır."Seval Türkeş, İsmail Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu sizi ziyaret etti. Acaba Millet İttifakı'na bir sempatinizin olduğunun düşünülmesi mi böyle bir tabloya sebebiyet verdi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:"Sayın Bahçeli daima bana mesafeli olup hep benden uzak durmaya çalıştı. Bana ve vakfa karşı bir korku yaratıldı. Ben aktif siyasetin içinde değilim ama bir sorumluluk taşıyoruz bu konuda ister istemez. Mansur Yavaş, Türkeş'in çok takdir ettiği son derece dürüst çalışkan bu memlekete çok faydası olacak olan bir arkadaşımız. Ben de Mansur Yavaş'ı destekledim, Ankara da Yavaş'tan son derece memnun. Kılıçdaroğlu'nun nezaket ziyaretinden sonra MHP'den hiç yakışmayan çok büyük hakaretler aldık biz. Evimize yazılar yazdılar. Bu yakışmaz. Hiçbir ülkücü Türkeş'e evine çocuklarına hakaret etmez. Demek ki burada başka güçler, olaylar var. Bu karanlık güçlerin MHP'de ağırlıklı olması halinde bu hiç güzel bir şey olmuyor."Türkeş, saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek, "Bu saldırı İçişleri Bakanınının himayesinde yapılmış olduğu izlenimi var; oradaki tablodan çıkarılan bir sonuç. Sayın Bahçeli'nin bu MHP il başkanını anında görevden alması gerekirdi. Ve hala bu saldırıyı yapanlar hakkında hiçbir soruşturma başlatılmaması, yargıya başvurulmaması bunu gösteriyor" ifadesini kullandı.MHP’nin kurucusu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için geçtiğimiz pazar günü düzenlenen, eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde olay çıktı.MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların partimize, başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, liderimiz Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" diyerek hedef gösterdiği etkinliğe, yaklaşık 50 kişilik grup baskın düzenledi.Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ise Halk TV'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet’in, İçişleri Bakanı’nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net" dedi.Saldırının Bahçeli'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ileri süren Türkeş, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'u orada görenler olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak’taki insanlar Bahçeli’nin, Teşkilat Başkanı’nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net."Bahçeli, söz konusu saldırıyla ilgili geçtiğimiz salı günü "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" suçlamasında bulundu.Büyük kardeş Tuğrul Türkeş'se Bahçeli'yi ve MHP'yi savunan bir mesaj yayınladı: "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim."