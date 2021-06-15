Sezgin Baran Korkmaz sessiz sedasız en stratejik şirketini sattı

Yurtdışında kaçak olarak bulunan Sezgin Baran Korkmaz, daha önce Ünlü iş insanı İnan Kıraç’ın başında bulunduğu Kıraça Holding'den satın aldığı Heagon Studio isimli şirketini Asyalı bir şirkete sattığı sürüldü. Jan Nahum ve kardeşi Claud Nahum’un yönetiminde olduğu Hexagon studio, 5 Ağustos 2019 yılında Sezgin Baran Korkmaz 'ın sahibi olduğu SBK Holding'e satmıştı.









SİNPGAPURLU ŞİRKET

SBK Holding'in geçtiğimiz ay Hexagon Studio'yu sesiz sedasız Singapurlu bir şirkete sattığı ve bu şirketin de yaklaşık 3 ay önce kurulduğu belirtiliyor. Şirkette halen Jan Nahum'un küçük bir hissesi bulunduğu da iddia edildi.





HEXAGON STUDİO

Hexagon studio adı pek duyulmamış olsa da oldukça önemli bir şirket olarak tanımlanıyor. Otomotiv sektöründeki yerli Ar-Ge çalışmalarındaki birçok “ilk”te imzası olan şirket, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün tasarım ve mühendislik çözümleri sunmak üzere 2005 yılında kuruldu. Savunma sanayi projelerinde de imzası olan şirketin daha önce Honda otomobil fabrikasını satın alacağı öne sürülmüştü.